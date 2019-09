Efter drukne-ulykke: Strandet lystbåd bliver i Bagenkop

BAGENKOP: I vandkanten nord for Bagenkop på Sydlangeland lå lystbåden Anna indtil i tirsdags.

Båden krængede kraftigt, sejlene var nødtørftigt surret, bommen borede sig ned i sandet og lugen til salonen var forseglet med gaffatape.

Nu er båden bjærget og ligger på land i Bagenkop. To lokale har købt den og er gået i sving. Alternativet for ejeren var en skrotning.

Bag strandingen af sejlbåden fra Kiel ligger historien om, at bådens mandlige alene-sejler under ukendte omstændigheder faldt over bord.

Den 69-årige sejler druknede og blev senere fundet drevet i land ved Bagenkop.

Sejleren var fredag den 9. august stået ud fra Marstal med kurs mod Kiel. Det sidste livstegn fra den tyske sejler var et pludseligt af brudt mobilopkald til hustruen i Kiel. Manden meldte om problemer om bord. Derefter slog hustruen alarm.

Næste dag , mens en omfattende dansk-tysk eftersøgning endnu var igang , drev den tomme sejlbåd ind og grundstødte i brændingen ved Ågabet. Efterhånden bragte vind og bølgeslag båden helt op til strandkanten.

Når en båd strander, kunne man formode, at Kystdirektoraret skulle have besked. Men Kystdirektoratet melder hus forbi. Det sorterer under kommunen, lyder det fra den statslige institution i Lemvig.

Langeland Kommunes havnefoged, Kim Rasmussen, Rudkøbing, siger at han har været opmærksom på, at båden har ligget i strandkanten og at det trods den triste baggrund er ejerens ansvar - og i dette tilfælde forsikringsselskabets - at få den væk. Det skete så tidligere på ugen.

Vognmand Lars Nielsen, Faaborg stod for bjærgningen:

- Båden lå på et sted, hvor bil og støtteben kunne få fast underlag og række kranarmen ud og løfte båden op på ladet, forklarer Lars Nielsen. Med specialkonstruerede køretøjer har Lars Nielsen mange års erfaring i håndtering og transport af lystbåde.

Politikommissær Erik Skov fra Fyns Politi oplyser, at politiet har haft kontakt til sejlerens pårørende i Tyskland.