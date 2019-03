Drille-drille-regn: Færgen leveret hvid som en nykalket landskykirke

Tre uger på værft i Svendborg: Vejret forhindrede, at Molslinjens nyerhvervede Samsø-færge nåede at få påmalet nyt logo, rutenavn, hjemhavn og skibsnavn.

Hov! Hvad er det? Hvid som en nykalket landsbykirke! Hvor er alle bogstaverne henne ...?

Færgen har hverken påmalet navn, hjemhavn, rederiets logo eller rutens nye navn, Samsølinjen. Og nu har den forladt Petersen & Sørensen Motorværksted og sat kursen ud af Svendborgsund. Helt anonym - bortset lige fra det obligatoriske IMO-nummer, skibets nummerplade, påmalet kommandobroen.

Den nu Molslinjen-ejede m/f Samsø fra ruten Kalundborg-Ballen kom til Frederiksøen i Svendborg for tre uger siden. Blandt flere opgaver var, at skibets thruster-system, de fire propeller, skulle have en omgang. Mere synligt var, at m/f Samsø i forbindelse med ejerskifte skulle ændre design fra Danske Færgers sorte, hvide og bolchestribede outfit til Molslinjens blåt og mest hvidt.

Selvom malerne hos Petersen & Sørensen har rullet og penslet løs, nåede de ikke i mål. Alle synlige spor fra Danske Færger-tiden er overmalet, men det meterhøje "Samsølinjen" på skibssiderne samt "Samsø" og "Ballen" ved double-enderens stævn- og hæk-parti mangler.

- Forklaringen er, at vi i de sidste uger har haft det mest massive regnvejr i mands minde - kun afbrudt af få lommer med tørvejr, siger værftets salgsmanager Poul Sækmose, Marstal:

- Vi kan ikke male, når det regner, og regnen kan ødelægge noget af det, der er strøget, men ikke tørt. Derfor har det bare drillet og drillet, siger Poul Sækmose.

Påmaling af bogstaver og logo kræver ikke dokning og udføres ved første lejlighed .

M/f Samsø kom ud af Petersens & Sørensens store dok lørdag morgen og blev derefter forhalet til den sydøstlige kaj på Frederiksøen. Her blev den bl. a. gjort ren før afgang mod Kattegat omkring kl. 15. Samsø er i drift i dag, søndag.

Når opholdet i Svendborg ikke kunne forlænges, skyldes det, at rutens chartrede vikar-færge, m/f Ane Læsø skal hjem til sin ø fordi dens storesøster, m/f Margrete Læsø skal på værft i Svendborg med forventet ankomst tirsdag.