Efter 20 års ophold i Marstal og omkring 40 mio kroner til renovering synes færdiggørelsen af Nationalmuseets skonnert Bonavista strandet på et kontrovers om udluftning af maskinrummet.

MARSTAL: Nationalmuseets skonnert Bonavista af Marstal skulle have sejlet med i årets Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe. Skonnerten skulle også have stået ud på præsentationstur rundt i Danmark.

Men den totalrenoverede Bonavista bliver indtil videre, hvor den har ligget i de sidste snart 20 år: I Marstal.

Da Marstal for godt to måneder siden fejrede Bonavista var forventningen, at skonnerten var færdig og sejlklar. Sådan gik det ikke.

Hvornår Bonavista, der er nærmest-nybygget for godt 26 mio. statskroner og godt 13 mio. kr fondsmidler fra A. P. Møller, står til søs synes i øjeblikket uvist.

Hovedproblemet synes at være motorens udluftning. Alt andet er klar om bord - rig, master, dæk, sejl og det aptering, der ikke relaterer sig til motoren.