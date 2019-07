En trofast veteran i samme aldersklasse som mange af Fyn Rundts deltagende sejlskibe er bugserbåden Nakskov Havn No. 1 fra 1914. Her er den på tørn i årets finaleby Faaborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Hele fem både følger Fyn Rundt-sejlskibene til søs og i havnene. Flere af dem har en lang historie - bl. a. Elephanten.

SVENDBORG: En håndfuld hjælpefartøjer er med, når sejlskibene bevæger sig rundt i farvandet ved Fyn og Als. Hjælpeskibene er dels med til at styrke sikkerheden til søs, og dels har fartøjerne service-funktioner undervejs på etaperne og i havnene. Årets Fyn Rundt med fem hjælpefartøjer er også en rekord. Der plejer at være to-tre stykker. - Vi er glade for, at fartøjerne er med, og vi er taknemlige for, at besætningerne gør det som en frivillig håndsrækning til Fyn Rundt, siger stævneleder Jan Jay Brun Jensen, Svendborg.

Frivillige fra det Marstal-baserede SAR-fartøj Erria Rescue er med i Fyn Rundt-sejladsen fra og med Assens. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Nakskov Havn No. 1 En i enhver forstand veteran blandt hjælpeskibene er Nakskov Havn No. 1. Den charmerende træ-bugserbåd har været et klædeligt indslag i de sidste mange års Fyn Rundt'er.

Med byggeåret 1914 er Nakskov Havn No. 1 også på alder med eller ældre end mange af sejlskibene. Nakskov Havn No. 1's funktion er at slippe sine 150 Gardner-dieselheste løs, når sejlskibene ved pakningen i havnene trænger til et lille skub med puden i bugserbådens stævn.

Finn Lassens smukke, Molich-byggede mahogni-yacht fra 1970, Serendib IV fra Svendborg er hjælpefartøj og hotelskib på Fyn Rundt. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Serendib IV Eneste sejlskib i hjælpeflåden er er den elegante mahogni-yacht Serendib IV af Svendborg. Den Molich værft-byggede båd fra 1970 tilhører Finn Lassen, Svendborg og har sin naturlige liggeplads i Svendborgs veteranhavn ved Sejlskibsbroen. Serendib IV, der også var med i 2018, fungerer i år som bl. a. hotelskib for frivillige.

Elephanten Kutteren Elephanten fra Hadsund er en historisk attraktion.På lige fod med Nakskov Havn No. 1 og sejlskibene er den erklæret bevaringsværdig. På Fyn Rundt er den måltagningbåd. Elephanten er bygget som fiskekutter i 1940 i Skagen. Fra 1963-2011 tilhørte den Forsvarsministeriet som en af Christianøs livliner til Bornholm. Da den blev afløst af den moderne Svendborg Yachtværft-byggede båd med samme navn, blev den købt privat, sat i stand og godkendt til passagersejlads. I den funktion har Elephanten sejlet som cykel-færge på Øresund og er i øvrigt også en kendt hjælper i kapsejladsen Limfjorden Rundt. I havnene skal forbipasserende lægge mærke til dekorationen på forsiden af styrehuset: En elefant-orden i stor størrelse! Efter kongelig navngivning på Christiansø fik kutteren lov til at bære denne orden.havnene. Eller at give en lille opvisning for publikum på havnen.

MHV 909 Speditøren I mange år fungerede Marstal Navigationskoles daværende fartøj Pia som dommerbåd. I år er opgaven lagt ud til Marinehjemmeværnets Søby Værft-byggede MHV 909 Speditøren fra Fredericia. Fartøjet bemandes fra søsterskibet MHV 902 Manø, der har rutine som dommerbåds-besætning på Limfjorden Rundt.

Erria Rescue Ærø Søredningsforening baseret i Marstal er for første gang med i Fyn Rundt. De frivillige søreddere stiller med SAR-fartøjet Erria Rescue og slutter sig til Fyn Rundt i Assens fra tirsdag. Den lynhurtige Erria Rescue er med som en ekstra sikkerhed. Den kan sejle stafet-opgaver, og den har også mulighed for at give sejlskibene et skub ved anløb i