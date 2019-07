- Det er lige før man fristes til at snuppe en stålbørste og en hvid malerulle og gå igang, siger Erik Kromann, mens han viser Koøjets udsendte Marstal Søfartsmuseums såkaldte krigsrum.

Selvom krigsrummets hvide "skibsside" med koøjer, nitter, løbeskidt og vandlinje ligner noget, der beder om en overhaling, er den helt ny.

Skibssidens vejrbidte og autentiske udseende skyldes velgjort håndværk af Malene Christensen, indehaver af firmaet Malene Maler i Marstal.

Når man skuer ud gennem koøjerne, ser man på en model af en havbund med, hvad den kan byde på i fred og ikke mindst krig:

- Vi ved godt, at koøjernes rammer vender den gale vej og åbner ud mod havet. Men vi synes på den anden side, at det for synets skyld var en skam at vende dem rigtigt. Det er nok også kun nørder som os, der bemærker det, lyder det fra museumsleder Erik Kromann.

Marstal Søfartsmuseums nyrenoverede krigsrum favner hele den gamle søfartsbys historie med relationer til både søulykker og krige:

- Den ældste effekt er en kanonkugle fra 9. april 1808. Den dag lå engelskmanden herude og beskød Marstal og skibene i naturhavnen, forklarer Erik Kromann.

Senere er kuglen brugt til maling af sennep, og det er den udgave, der vises:

- Vi er jo i bund og grund fredelige folk, betoner Erik Kromann.

Først i de seneste år har det officielle Danmark anerkendt krigssejlernes indsats under Anden Verdenskrig.

Anderledes i Marstal. Her er indsatsen og ofre fra to verdenskrige for længst mindet på en tavle ved Marstal Kirke og på Hans Krulls skulptur på havnen. Teksten på skulpturen er skrevet af forfatteren Carsten Jensen fra Marstal.

Under og omkring de to verdenskrige mistede Marstal omkring 140 søfolk:

- Marstal blev også kaldt for enkernes by. Krigene er vigtige kapitler af vores historie. Det er den, vi gerne vil mindes og vise frem her i rummet, siger Erik Kromann.