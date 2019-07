Kay von Eitzen fra Flensborg er flasket op med fjordbåde og var med til at gøre salondamperen Alexandra sejlende igen.

FLENSBORG FJORD - Alexandra er Flensborgs absolutte maritime vartegn nummer et. Mere maritimt originalt kan vi ikke få, fastslår amtskonsulent Kay von Eitzen fra Flensborg. Når han træder ud fra sit kontor i det danske mindretals bygning på havnen i Flensborg har han kun få skridt hen til salondamperens bro.

Også som barn og ung havde Kay von Eitzen fjordbyens vartegn tæt på:

- Alexandra er for alle os, som færdes på og ved fjorden det meget vante syn, fortæller Kay von Eitzen til Søsiden.

En ting har han som beskuer altid bemærket:

- Nu som dengang i drengeårene har det været kendetegnende, at Alexandra lå meget dybt agter fordi skibet har en konstruktionsfejl. Den er for slank bagtil. Det snakkede vi om. Og så den lange røgfane. Det er hjemmevant her ved fjorden, siger Kay von Eitzen.

Interesse for fjordskibe fik Kay von Eitzen vakt i drengeårene, og den er holdt på. Det er man ikke i tvivl om, når man besøger hans hjemlige, maritime herrehule. Fjordrederiets flag er dekoration, og på hylderne står rækkevis af hjemmebyggede, minutiøse modeller af fjordbådene.