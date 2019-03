De nuværende miljøskibe er over 30 år gamle

Miljøstyrelsen har ansvaret for udtagning af vandmiljøprøver i de indre danske farvande. Status for iltsvind fx.

Opgaven løses i øjeblikket af tre-fire styk omkring 30 år gamle miljøovervågningsfartøjer af typen Jupiter 43 bygget på Faaborg Værft. Et af dem er den sydfynske Liv II.

Styrelsen vil med de Svendborg-oplagte fartøjer anskaffet i 2015 effektivisere udtagning af prøver. Det skal ske med hurtigere skibe og med kun to skibe. Mandskabet skal kunne overnatte om bord.

Før de nu otte år gamle, britisk indkøbte, brugte fartøjer lever op til styrelsens krav, skal de bl. a. forlænges omkring to meter, have to gange to nye motorer samt ændre aptering efter anvendelse til mandskabstransport. Der skal etableres bl. a. kahytter, kabys og laboratorium.