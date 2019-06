Danmarks eneste: Marilyn Anne er en sejlende folkeskole

På dækket knokler de halve af de i alt 12 elever med klassiske sejlskibs-discipliner som spuling og rengøring. Et par stykker har gang i bakstørnen i kabyssen.Under dæk sidder resten af eleverne ved banjens borde bøjet over bøger og bærbare computere. Her får de matematik-undervisning af den sejlende skoles eneste lærer, den Ollerup-uddannede Jeppe Arlund, Tåsinge.

- Vores elever er de praktisk begavede og - måske - de bogligt svage. De kan være godt kørende i folkeskolen både bogligt og socialt, men nogle af dem har måske bare brug for at se noget andet og at få noget luft. Måske er der uro i hjemmet. Deres baggrunde spænder vidt, siger Toke Aagaard.

- Kort og kontant

At det pædagogiske værktøj er et sejlende skib, er ikke tilfældigt:

- Det vi gør for de unge her relaterer sig til, at vi er på et skib. Til søs er mange ting meget nærværende og håndgribelige. Samarbejde er også vigtigt. Når man sætter et sejl, skal man være fire-seks mand i gang. De skal lære at arbejde sammen. Ellers går det ikke. De lærer også at hjælpe hinanden og at bede om hjælp. Et plus er også, at vi er flere voksne pr. elev. Det skaber den vigtige nærhed - endda i døgndrift, siger Toke Aagaard.

Pædagogikken om bord er, hvad skipper kalder skoleskibsstilen:

- Vi er meget kontante. Hvis vi synes, at en af de unge har gjort noget dumt, får han eller hun det at vide. Helt kort og med et glimt i øjet, lyder det fra Toke Aagaard.