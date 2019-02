Et udsnit af Lindøstuens værftsmodel udført af Frank Jørgensen - og godkendt af Skibsrederen himself. Værftet lukkede i 2012. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Museet Lindøstuen kan fremvise en model af det store fynske værft - godkendt af Mærsk McKinney Møller.

Værftsmuseet Lindøstuen i Munkebos lokalhistoriske arkiv er centreret om en stor model af det meste af det nedlagte værfts arealer. På modellen er mandskab, maskiner og grej i fuld aktivitet med skibsbygning. Midt i modellen knejser Lindøs kendte portal-kran.Modellen blev i sin tid skabt af Frank Jørgensen, Munkebo til opstilling i A. P. Møller-hovedsædets museum på Esplanaden i København. Efter renovering udført af Frank Jørgensen fremstår modellen flot under en montre skænket af A. P. Møller. Modellen kom det til fynske, da den for tre år siden skulle indgå i en udstilling på Østfyns Museer i Kerteminde. Nu tilhører den lokalarkivet. Muligheden for at overtage modellen efter udstillingen på museet blev også et slags startskud til at realisere ideen om at et lille, permanent museum for Munkebos godt 50-årige epoke med A. P. Møllers værft.

Tankeren Olga Maersk af Kerteminde, Lindø-nybygning fra 1984. Museets model er udført af Frank Jørgensen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Bissernes mødested I dag er arkivets Lindøstuen også et samlingspunkt for tidligere værfts-folk. Lejlighedsvis mødes bisserne her og udveksler minder og ikke mindst røverhistorier fra deres tidligere arbejdsplads. Foruden den fyldige model af værfts-området byder Lindøstuen på modeller af tankeren Olga Maersk, et par Stige-færger samt den lokale udflugtsbåd Svanen.Plancher ophængt over borde med originalt værktøj fortæller værftets historie. Vejskiltet med "Lindøværftet" hænger over udgangen ved siden af kantinens træskærerarbejde af tre flyvende svaner, værftets logo.

Munkebos lokalhistoriske arkiv er drevet af frivillige kræfter. Formand er Morten Eriksen (t.h.) og it-ansvarlig er Villy Therkildsen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Hr. Møllers skarpe blik Frank Jørgensen kan berette, at hans model af værftsområdet i sin tid blev godkendt på allerhøjeste sted. I første omgang var det dog ikke uden anmærkninger fra skibsreder Mærsk McKinney-Møller. - Jeg har truffet Hr. Møller flere gange. En af dem var, da Lindø-modellen blev stillet op inde på Esplanaden. Ved den lejlighed sagde de derinde, at "nogen havde sluppet Hr. Møller løs ved en fejltagelse", fortæller Frank Jørgensen. Historien var, at Hr. Møller var gået ned for at kikke på den nybyggede model af hans fynske værft. Efter inspektionen blev der fra kontoret meldt, at skibsrederens skarpe øjne gennem montrens glas havde observeret 12 fejl og mangler. - Den ene var, at et skibsror sad en millimeter over vandoverfladen. Det gjorde det ikke på et rigtig skib, påpegede han. Så måtte vi have fat glarmesteren fra Slagelse, skille montren ad og få roret helt ned til vandoverfladen, fortæller Frank Jørgensen. Et andet punkt var, at skibsrederen bad om at få sat flere menneske-figurer på modellen. Det fik Hr. Møller naturligvis - og derefter blev der signaleret tilfredshed fra højeste sted under den syvtakkede stjerne.

Model af fjordbåden Svanen, der besejlede Odense-Otterup-Kerteminde-Munkebo. Bygning af båden var et lærlinge-projekt på værftet. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Arkivfrivillig og it-ansvarlig Villy Therkildsen (t.v.) får sig en snak med modelbygger Frank Jørgensen. De rigtige Stige-færger var Frank Jørgensen i sin tid med til at bygge som instruktør for lærlinge - og han er mester for Lindøstuens modeller. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Frank Jørgensen-model af passagerfartøjet Stige II. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Træskærerarbejdet af Lindøs logo-svaner har i sin tid siddet i værftets markentenderi. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Modellen dækker ikke hele det gamle Lindø-værft, men det meste - og den fylder godt op i det lille værftsmuseum. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Frank Jørgensens imponerende værfts-model. Fra 1959 til 2012 blev der nybygget skibe på A. P. Møllers Lindø-værft - de fleste til Mærsk-rederiet. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Værfts-Munkebos fædre, skibsreder A. P. Møller og sønnen, skibsreder Mærsk McKinney-Møller har også fundet en plads i Lindøstuen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Skibsklokken fra den Lindø-byggede tanker Olga Mærsk fra 1984. Lindøstuen har en model af tankeren, der var hjemmehørende i Kerteminde. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

En skrog-model af en Lindø-nybygning til Søværnet. Foto: Søren Stidsholt Nielsen