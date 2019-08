Classic Regatta: Smukke gamle sejlbåde til træf i Svendborg

Sommeren byder på mangfoldige, traditionsrige sejlertræf i Det Sydfynske Øhav. Et af de vedholdende er næste uges Svendborg Classic Regatta.

Regattaen blev søsat i 1998 og udvidede sig til en Classic Week ved Svendborgs byjubilæum i 2003. I dag strækker den sig over to aktive sejlerdage på Lunkebugten og gennem Svendborgsund.

De smukke, gamle lystbåde ankommer til bassinet ved Svendborgs flydende havnekontor i løbet af torsdag og afsejler søndag. Vinderne hyldes lørdag i et telt på havnen.

- Regattaen er på stabil kurs. Vi er oppe på 35 danske og tyske både i år. Det synes vi er fint. Sidste frist for tilmelding er mandag, siger frivillig Martin Stockholm, Brændeskov.

Svendborg Classic Regatta arrangeres af et fællesskab mellem Svendborg Sunds Sejlklub, Thurø Sejlklub, Rudkøbing Sejlklub, Svendborg Amatør Sejlklub og Danmarks Museum for Lystsejlads på Frederiksøen. I alt omkring 30 frivillige får det hele til at fungere på land og på hjælpefartøjerne, bl. a. dommerbåden Viking fra Svendborg Museum.

Foruden samvær og en håndfuld kapsejladser er regattaens formål at fremvise klassiske lystbåde til søs og i havn.

Kravet til bådene er, at de skal være konstrueret i senest 1970. De fleste deltagende både er af træ, men fx glasfiber og stål er ingen hindring for at sejle med.

Når præmierne skal uddeles, får den hurtigste træbåd Sophus Weber-vandrepokalen. Den vindende glasfiberbåd får sit navn på en halvmodel.

I Sophus Weber-race er de dominerende bådtyper Knarr, Folkebåd og Juniorbåd. Også lystsejladsmuseets nyrestaurerede Hansen-spidsgatter Glory kæmper med.

I arrangementet indgår desuden den mere tilbagelænede Regatta Tour for skippere og besætninger på klassiske lystbåde. Fredag bydes der her på sejlads med øhopperen Seahawk til Strynø og Skarø, og lørdag kæmpes i forskellige konkurrencer til søs. Tre tyske Bianca 27 er tilmeldt Regatta Tour.