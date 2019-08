Caroline S. fylder 60: Svendborg sætter kursen mod havnefest

For en generation eller to siden havde de fleste danske havnebyer hjemmehørende coastere.

I både dansk og internationalt farvand transpoterede disse havets fragtbiler deres laster mellem store og små havne.

Marstal Søfartsmuseums trebinds-værk om coasterfarten vidner om, hvor meget erhvervet fyldte i sidste halvdel af 1900-tallet.

Med få undtagelser er coasterfart under Dannebrog nu væk. Et par overlevende eksempler er Det Sydfynske Øhavs to veterancoastere af typen caroliner. Den ene er den Marstal-hjemmehørende Samka. Den anden er Svendborgs Caroline S.

Samka markerede for tre år siden 60-året for leveringen fra H. C. Christensens skibsværft i hjembyen. På næste lørdag, 17. august, kommer turen til Caroline S.

Dagen markeres med havnefest på Frederiksøen i Svendborg . Her ligger fødselaren iklædt festlig flagning og omgivet af en række andre modne fartøjer, bl. a. storesøsteren Samka.

Festdagen åbnes kl. 11 af Svendborgs borgmester, Bo Hansen og af Caroline-foreningens formand, Jørgen Frederiksen, Svendborg.

Hen over eftermiddagen vil kajen genlyde af musik og sang fra bl. a. Caroline Koret, Peder Most Garden, Svendborg Jazzkapel, Marstal Småborgerlige Sangforening, og Kællinge Koret.

På alle besøgende fartøjer er der åbent skib. Desuden tilbydes guidet rundvisning på bl. a. lystfartøjsmuseet, Ring Andersens skibsvæft og på isbryderen Thorbjørn.

Fødseldagen kulminerer med aftenens festmiddag i Rundbue-Hallen med bl. a. underholdning af Lasse & Mathilde og festtale af Erik Kromann fra Marstal Søfartsmuseum.

I dag beror en stor del af Caroline S' økonomi på sommerens mange transporter af fiskefoder fra Haderslev til havbrug i Storebælt.

Coasteren bemandes af frivillige.

- Vi kunne godt bruge nogle flere med interesse for maskinens drift, lyder et fødselsdagsønske fra bemandsansvarlig Niels Strand.