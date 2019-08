Batterikæmpen Tycho Brahe: Seniormaskinchefen har pendlet Thurø-Øresund i 22 år

ØRESUND: Når Henrik Fald Hansen sidder hjemme på Thurø kan han nøje overvåge strømforbrug og batterier på Øresunds-færgen Tycho Brahe. Fra computerens hjemlige udkikspost kan færgens seniormaskinchef også holde øje med, om laderobotterne i Helsingør og Helsingborg opfører sig, som de skal.

- Fjernovervågningen er en ekstra sikkerhed, så jeg hele tiden er fuldt opdateret med alle vigtige data i færgens tekniske drift, forklarer Henrik Fald Hansen til Søsiden.

For den 55-årige sømand startede karrieren til søs på Kogtved Søfartsskole i 1982. - Jeg var allerede dengang tiltrukket af teknik, fortæller Henrik Fald Hansen, der stammer fra et husmandsted på Porthusvej i Svendborg. Over maskinistuddannelse i Svendborg og Esbjerg og et par år i DFDS gik det mod Storebælt og fast job i DSBs daværende færgerederi. I førte omgang på bilfærgerne og senere til større udfordringer på Intercity-færgen Prins Joachim.