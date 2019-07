Bare ærgerligt: Kendt Svendborg-skib i dok midt i højsæson

J. Lauritzens Lilla Dan blev delvis slæbt Fyn Rundt og ligger nu på det tørre i måske to uger hos Ring-Andersen i Svendborg

- Vi har udenvejs konstateret en utæthed omkring stævnrøret og måtte etablere et drænsystem til udpumpning af havvand. Utætheden har på intet tidspunkt udgjort en sikkerhedsrisiko, understreger Jesper Hjorth Johansen.

Jesper Hjorth Johansen forklarer, at der desværre ikke var nogen vej udendom dokningen, som finder sted i umiddelbar forlængelse af Lilla Dans deltagelse i Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe.

SVENDBORG: Midt i højsæsonen er Svendborgs kendte, postkasserøde skonnert Lilla Dan tvunget til at tage et længere ophold på det tørre. Efter sejlads fra Faaborg søndag blev Lilla Dan løftet op hos Ring-Andersens værft på Frederiksøen.

Marinehjemmeværnet hjalp

For at belaste stævnrøret så lidt som muligt blev Lilla Dan under Fyn Rundt-sejladserne slæbt til og fra kapsejladsbanen af sejladsens dommerskib, Marinehjemmeværnets MHV 909 Speditøren.

Skibsbygmester Peter Ring-Andersen vurderer sammen med Jesper Hjorth Johansen, at Lilla Dans dokophold kan vare op til to uger. Da Søsiden besøgte flydedokken mandag var ror, skrueaksel og propel demonteret og arbejdet fortsat af Peter Ring Andersen, der måtte afbryde sin ferie.

- Vel er det ærgerligt, men der var desværre ingen vej udenom. Sådan er det med gamle skibe, konstaterer Jesper Hjorth Johansen.