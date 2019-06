Bådføreren på Danpilot Echo: Det er et dejligt job, jeg har

Når Danpilot Echo lukker op for sine to gange 500 hk, kan den i følge Estland-værftets specifikation sejle omkring 27 knob. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Lars Larsen fra Ballen på Sydfyn har tyve års erfaring i at føre lodsbåd

LANGELANDSBÆLT: Lars Larsen fra Ballen på Sydfyn er glad for sit job på Langelandsbælt. I tyve år har han været fører af lodsbåde med base i Spodsbjerg og i en kortere periode også fra Bagenkop. Dermed har Lars Larsen sejlet på både de tidligere fartøjer, der er under udfasning og har nu et års erfaring i at håndtere de nybyggede lodsbåde bygget i Estland. Uddannelsesmæssigt kræver sejlads med et fartøj som Danpilot Echo duelighedsbevis for erhvervsfartøjer. - Det er et dejligt job, jeg har. Vel er vi på i mange timer, men vi har selvfølgelig også vores hviletid. Vi snakker godt sammen med vores kolleger på de andre stationer, og så får vi det til at køre, siger Lars Larsen.

Fakta Danpilot med hovedsæde i Det Gule Pakhus på havnen i Svendborg er Danmarks statslige lodseri og er en selvstændig enhed under Erhvervs- og Vækstministeriet.Danpilot varetager lodsvirksomhed gennem danske farvande fra alle destinationer i Danmark og til og fra alle havne og positioner i Østersøen. Årligt antal lodsninger: 20.000 (2018).



Danpilots flåde omfatter 18 estisk byggede lodsbåde - de fleste af typen som Danpilot Echo, dvs. Baltic Workboat Pilot 15 WP af aluminium.



Lodserierne i Gedser og Skagen betjenes af en lignende, men større udgave af samme båd. Begge bådtyper er nybygninger leveret fra værft i Estland og afløser en omkring 20 år gammel, svenskbygget konstruktion.



Hvert Danpilot-lodsfartøj sejler i gennemsnit omkring 20.000 sømil om året.



Hoveddata, bådtypen Baltic Workboat Pilot 15 WP: Længde 14,95 m. Bredde 4,5 m. Max. dybgang 1,34 m.



"WP" i lodsbådens typebetegnelse står for "wawe piercing", dvs bølge-gennemtrængende. Maskineri - to stk. Volvo Penta diesel hver på ca 500 hk. Max. fart 27 knob.



Bådfører Lars Larsen fra lodseriet i Spodsbjerg sætter stor pris på udstyr og komfort i de nye lodsbåde. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Nylejet hus i Spodsbjerg Søsiden sejlede med Danpilot Echo en tirsdag: - Jeg var her fra mandag morgen og tager hjem onsdag. Så kommer jeg igen fredag-søndag. Derefter har jeg fri i en uge, forklarer Lars Larsen. Når der er brug for et hvil på vagtdagene kan bådførere og lodser fra på mandag benytte et lejet hus i Spodsbjerg. Oprindelig havde lodserne en station på havnen i Spodsbjerg. Den er solgt fra. I en nu afsluttet periode havde Danpilot lejet et hus i Simmerbølle fem kilometer fra Spodsbjerg. - Når det nye er taget i brug, kan vi spadsere derhen, når vi trænger til et hvil eller lidt at spise, siger Lars Larsen.

Armlænene i bådførerens stol er fyldt med grej til betjening af båden. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Ind i hichtech-verden Som bådfører oplever Lars Larsen skiftet fra de gamle lodsbåde til de nye som et spring ind i en hightech-verden: - De er rimelig gode at sejle med. Man skal lige lære at sejle dem. I dårligt vejr var de gamle måske en smule bedre, lyder hans vurdering: - Men det har været spændende at skifte. Her om bord sidder det hele, som det skal. Som fører har man et godt overblik, fastslår Lars Larsen, der i havn tilbyder Søsidens udsendte en prøvesidning i førerstolen. Meget komfortabelt. Til forskel fra lænestolen derhjemme har lodsbådens sorte nappa-førersæde armlænene tæt besat med bl. a. joystick, mus, knapper og mikrofon. - Det skal være godt, og det er et super arbejdsmiljø. Nogle gange sidder vi i den stol 14 timer i døgnet. Vi oplever nærmest ingen støj og kun få vibrationer, fortæller Lars Larsen.

Det kunne ligne et psykedelisk kunstværk, men det er et kik fra lodsbådens varmesøgende kamera ind mod en lysstander og skure på havnen i Spodsbjerg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Video og varmesøgning Kollegaen bådfører Claus Jensen, Humble, er også med om bord som en ekstra sikkerhed fordi Søsidens reporter skulle have adgang til lodsbådens fordæk under af- og påstigning af lods til søs. I styrehuset fortæller Claus Jensen, at lodsbåden er udstyret med kamera-udstyr, der optager video foran og omkring fartøjet. Videoen, der gemmes løbende, kan fx anvendes, hvis der senere skulle opstå spørgsmål omkring lodsoperationen. På styrehusets tag sidder også et varmesøgende kamera. Det anvendes, hvis lodsbåden som en del af redningsberedskabet skal deltage i en eftersøgning af en overbordfalden person. Baseret på termisk teknik kan kameraet aflæse temperaturforskelle på havet.

Spodsbjerg-lodseriets Danpilot Echo er en af en serie på 11 lodsbåde bygget til det statslige danske lodseri på værft i Estland. Yderligere fire fartøjer af samme type er på vej. De 15 fartøjer løber samlet op i 125 mio. kr. Foto: Søren Stidsholt Nielsen