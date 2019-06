Avanceret nybygning: En sejlende skole for fiskere

Hvide Sandes universelle Oscar Sund skal til Nordnorge.

HVIDE SANDE: I den nordnorske Nordland Fylkeskommune får Meløy Videregående Skole nu et gevaldigt løft til uddannelsen af fiskere. Om kort tid erstattes et ældre fartøj med den helt nye, sejlende fiskeriskole Oscar Sund leveret af Hvide Sande Shipyard. Fartøjet er opkaldt efter en norsk havforsker. Da Søsiden kikkede om bord, var arbejdet med færdiggørelsens sidste faser i fuld sving. Vi fik os møvet ned ad en smal lejder til teknikrummet. I de trange omgivelser var fire-fem mand igang med montage. Mens de borede huller og trak kabler forklarerede værftsdirektør Carl Erik Kristensen: - Oscar Sund er et kompakt og avanceret fartøj. Den skal bruges til praktisk undervisning i alle former for fiskeri - trawl, tejner, liner, garn og ringnot fx. Og der skal kunne undervises i fiskebehandling plus, at den skal kunne gå med levende fisk i tanke.

Travlhed med montagearbejdet under dæk på den sejlende firskeriskole Oscar Sund. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Som et tv-studie Messen, som var under opbygning, skal også fungere som lokalitet for undervisning af de vordende fiskere. At fiskerne også skal instrueres i elektronik, vidner kommandobroen om. Med dens talrige skærme ligner den et kontrolrum i et tv-studie. Et dæk længere nede installeres et system til behandling af fisk, bl. a. et stort skyllekar. Her kan fiskerne flå og skære fangsten i læ for vind og vådt.

Den sejlende fiskeriskole Oscar Sund under klargøring. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Nedskallerede grejer Carl Erik Kristensen forklarer, at fiskegrejerne om bord er nedskallerede, fordi fartøjet skal kunne bruges til så mange former for fiskeri. Oscar Sunds polsk-byggede skrog måler 24 meter i længden og er otte meter bredt. Om bord indrettes beboelse til 12 mand.