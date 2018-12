Atlant-kaptajnen: Samme udfordring i 178 år

Når skibet som på denne tur er fuldt belagt, har Christopher Wells ansvaret for 2700 passagerer plus en besætning på omkring 1300. En sejlende by på størrelse med Rudkøbing.

Også på verdens eneste oceanliner er klassiske sømandsdyder som respekten for havet og det hele tiden at være på forkant med situationen centrale for sikker sejlads tværs over Nordatlanten.

- Når vi vender skibet må vi forlade os på afstandene ved at aflæse det elektroniske grej, vi har. Det er klart en stor udfordring at vende et skib af denne størrelse på så lidt plads, som vi kan komme ud for. Takket være elektronik kan vi gøre det sikkert.

- Der er flere. En af dem er havnene. Skibene er blevet større og større gennem årene. Det er havnene ikke. Marginerne på hver side er blevet reduceret. Det er noget vi kæmper imod, og det stiller store krav til os på broen, men også til den moderne teknologi, vi betjener os af. Angivelsen af vores position i havnen skal for eksempel være ekstrem præcis. Det er fx ikke muligt for os på kommandobroen at se skibets agterende, forklarer Christopher Wells:

- Hvad er udfordringen ved at håndtere et så stort skib med så mange mennesker om bord?

- Nu lærer jeg fra mig

- Er du altid selv på broen ved havnemanøvrer?

- Ja, men jeg manøvrerer ikke nødvendigvis skibet. Efterhånden som jeg er blevet ældre, er min rolle mere at være opmærksomt til stede og lære fra mig til min stedfortræder og mine senior-officerer, som gør de praktiske manøvrer.

- Hvad er kaptajnens vigtigste opgave ved en transatlantisk sejlads?

- Det er der samme udfordringer, som har været herude i de 178 år, vi har sejlet over Atlanten: At have respekt for oceanet og for vejret. Altid at kikke fremad og se, hvad der er på vej. Er der andre skibe derude - og hvor er de? Det vigtigste er vinden, bølgerne, strømmen og hvordan det vil påvirke vores skib.

- Isbjerge ...?

- Ja, også isbjerge. Det handler alt i alt om at have respekt for oceanet og for, hvad der kan forekomme herude.