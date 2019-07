Aldrig set før: Fire skibe til parade i byen, hvor de blev bygget for over 100 år siden

FAABORG: Tilsammen har de fire sejlskibe næsten 500 år på kølen ...!

Man skal ikke bladre mange sider i historien for Halmø, Mira, Marieje og Haabet, før det står skrevet, at de har mere end de sorte skrog til fælles. De fire sejlskibe er alle over 100 år, og de er alle bygget på Rasmus Møllers træskibsværft i Faaborg.

For første gang nogensinde lå de fire sejlskibe bord ved bord i byen, hvor de blev søsat. Det kortvarige historiske træf fandt sted under årets Fyn Rundt-anløb Faaborg fredag.

- Vi er her jo også for at formidle maritim historie, og jeg synes, at det kunne være sjovt at pakke skibene på denne måde i netop Faaborg, fortæller Jan Jay Brun Jensen, Svendborg til Søsiden.

Jan Jay Brun Jensen er stævneleder for Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe. Derrmed er han praktisk kaptajn for det store puslespil det er at få de mange faretøjer optimalt placeret i havnene.