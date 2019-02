I sydfynsk farvand vil mange huske koncernen som rederiet, der lukkede og slukkede, da EU havde dikteret ophør for toldfrit salg om bord på bl. a. færgeruterne Bagenkop-Kiel og Faaborg-Gelting. Förde Reederei Seetouristik, som er det fulde navn bag FRS, drev under de danske rederinavne begge de sydfynske Østersø-ruter i de sidste år under EU's trussel om taxfree-stop.

Flåden på godt 50 skibe spænder fra soldrevne, mindre passagerbåde i bilbyen Wolfsburg over et betydeligt antal hurtige flerskrogs-færger til store, traditionelle bil-, passager- og fragtfærger i trafikken mellem Sydeuropa og Afrika. Til den mere eksotiske afdeling hører rederiets katamaran-ekspres mellem Miami i Florida og den caribiske ø Bahamas.

I dag er FRS en vidtforgrenet sværvægter i international færgetrafik. Under mere end et dusin forskellige navne besejler den tyske koncern med sine omkring 2000 ansatte færgeruter i 11 forskellige lande i Europa, Amerika, Afrika og Asien.

Rødder tilbage til 1866

FRS-koncernens rødder går helt tilbage til dampskibsfart på Flensborg Fjord i 1866. Undervejs er en række selskaber opkøbt og fusioneret. Bag FRS-paraplyen og logoet med den røde delfin ligger de familie-ejede Flensborg-selskaber Förde-Reederei og Seetouristik.

Bemanding og shipping af eksterne rederier som i tilfældet Ærøxpressen er et forholdsvids nyt arbejdsområde for den tyske rederikoncern. Med base i Limassol på Cypern har datterselskabet FRS Shipmanagement Ltd. siden 2011 stået for uddannelse og bemanding af koncernens eget, sejlende personel plus leveret lignende ydelser til andre rederier.