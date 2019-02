Årets julegave til Marstal: Ny færge til Langeland

Fakta

Rederiet Ærøxpressen er et privat aktieselskab med 1640 aktionærer bosat i 14 lande. De danske aktionærer er fordelt på 200 postnumre. Aktionærernes samlede indskudte kapital er på 12 mio. kr.



Formand for bestyrelsen i Ærøxpressen A/S er Christian Holm, og direktør er Leif Jensen. De fleste af bestyrelsens i alt syv medlemmer har en professionel, maritim baggrund.



Teknisk konsulent for bestyrelsen er skibsingeniør Lars Jordt, der har baggrund på bl. a. B&W-værftet og i Mærsk samt gennem mange år som teknisk chef i færgerederiet Scandlines.



Færge-nybygningen har samme navn som rederiet og får hjemhavn i Marstal.



Ærøxpressen leveres fra Hvide Sande Shipyard i efteråret. Skroget bygges på værft i Riga, Estland og slæbes til Hvide Sande. Færgen er konstrueret af værftet i Hvide Sande.



For Ærøxpressens daglige drift, fx bemanding, står rederi-koncernen Förde Reederei Seetouristik med hovedkontor i Flensborg. Kontrakten blev underskevet i torsdags.



Hoveddata for m/f Ærøxpressen: 49,9 m lang. 12,5 bred. Dybgang fuldt lastet 2,2 m. Passagerer: Sommer: 196, vinter 98. Besætning hhv. 4 og 2 m/k. Personbiler 32 eller fx. to lastbiler/busser og 16 personbiler.



Maskineri: To dieseldrevne generatorer tilkoblet elmotorer på to agter-propeller samt en bov-thruster. Diesel-delen: To Scania - hver på ca 750 hk.



Luftkølet batteri-system på ca. 320 kwh, der aktiveres til fremdrift i havne. Forberedt for fuld batteridrift.



Sejlads: Fire-fem dobbeltture i lav-sæson / "tynde dage", syv-otte i højsæson. Overfartstid er ca 50 min. sosn