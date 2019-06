82-årig lods styrede: Nu hæves skonnert med luftsække

Meget peger på, at en fejlmanøvre med rorpinden på den Fyn Rundt-kendte, nyrenoverede No. 5 Elbe er årsagen til kollisionen med containerskibet.

Lodsskonnerten No. 5 Elbe - herhjemme kendt fra Fyn Rundt-sejladserne - bliver i denne weekend hævet ved hjælp af luftfyldte sække.

Det sejlførende lodsfartøj sank sidste weekend efter en kollission med et containerskib på Elben nær Hamborg. Alle 43 ombordværende blev reddet. Det skete takket være lynhurtig indsats af det lokale brandværn og redningsfolk, der tilfældigvis var i området.

En uges tid inden kollissionen var No. 5 Elbe kommet tilbage til Hamborg efter en renovering til 12 mio kroner på Hvide Sande Shipyard. Blandt andet blev omkring 600 meter egeplanker skiftet.

For No. 5 Elbes ejer, museumsskibs-organisationen Stiftung Hamburg Maritim, er det vigtigt at bjærge det 136 år gamle fartøj på den mest skånsomme måde.

OrganisatioNen har fravalgt bjærgning med kraner og satser i stedet på en metode med luftfyldte sække. Dykkere, sække og pumpemateriel fra et spansk specialfirma er ankommet til Hamborg. Når sækkene i løbet af weekenden forventes fastgjort til No. 5 Elbe, pumpes de op med luft, og den hævede lodsskonnert bugseres til Hamborg for detaljeret vurdering af skader på fribord, master, rig og under dæk.

Al teknik om bord skal formentlig udskiftes. Motorerne kan måske renoveres. Særligt fokus er der på apteringen fra 1883. For Hamborg, Europas største søfartsby, har No. 5 Elbe stor symbolværdi. Lodsskonnerten er havnens ældste fartøj bygget helt af træ.

Hvorfor kolliderede de to skibe? Der foreligger endnu ingen officielle rapporter. Efter oplysninger givet til Hamburger Abendblatt og mediet NDR peger meget dog på, at skylden ligger hos den 82-årige pensionerede lods, der førte den rorpind-styrede No. 5 Elbe.

Af en video filmet fra lodsskonnerten fremgår fx, at det 140 meter lange containerskib gav flere lydstærke varsler, før det uundgåeligt ramte No. 5 Elbe (foto) på skærende kurs. Container-feederen Astrospinter forsøgte også - forgæves - at få radiokontakt med No. 5 Elbe.