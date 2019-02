1. maj maj stikker den til søs med passagerer: Billetsalg er igang

På sigt kan det forventes, at den nu 40 år gamle m/f Skjoldnæs udfases og at nybygningen Ellen kommer til at betjene begge Søby-ruter. Beslutningen er ikke truffet, men forberedelser i million-klassen er gjort:

Når batteri-færgen kommer i drift er det planen, at Ellen i første omgang udelukkende skal betjene Ærøs overfart til Als, mens m/f Skjoldnæs kun skal besejle Søby-Faaborg. Siden det kommunale rederi Ærøfærgernes rationalisering i 2012 er de to ruter fra Søby betjent af en enkelt færge, m/f Skjoldnæs.

Batteri-færgen Ellen er et EU-støttet projekt med betegnelsen E-Ferry. De otte øvrige partnere i projektet er Ærø Kommune, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, det græske Hellenic Institute of Transport, Tuco Marine i Faaborg, Jens Kristensens skibstegnestue i Marstal, Søfartsstyrelsen, motorfabrikanten Visedo i Finland (i dag Danfoss-ejet), Søby Værft og batterifabrikanten Leclanché fra Schweiz. I partnerskabet deltager også Marstal Navigationsskole og Syddansk Vækstforum. Efter de oprindelige planer fra 2015 skulle Ellen have været i drift i 2017. Forsinkelsen skyldes bl. a. problemer med leverancen af batterier.Færgeprojektet er til dato løbet op i 215 mio. kr. De 113 mio. kr. kommer fra EU, 96 mio. kr fra Ærø Kommune og 6 mio. kr. fra staten Schweiz. Alene forskning, udvikling, formidling og administration koster omkring 43 mio kr. Selve færgens pris er 113 mio. kr, heraf udgør batteripakken ca. en fjerdedel. Broklapper og øvrige havnefaciliteter i Søby, Faaborg og Fynshav samt ladeanlæg i Søby koster i alt 59 mio. kr. E/f Ellens hoveddata : 59,5 m lang. 12,8 m bred, 2,5 m dybgang. Motor-effekt er på omkring to gange 1000 hk (750 kw). Normal fart er 13 knob. Overfartstid ca. 55 minutter mod nu 70 minutter. Kapacitet: 196 passagerer og fire besætningsmedlemmer (sommer) og 147 passagerer og tre besætningsmedlemmer (vinter). 31 personbiler eller fx fire lastbiler/busser på 18,5 m og otte personbiler. sosn

Når jævnstrømmen skal om bord fra kajens kabelgrav og via broklappens ladehus lastes i Ellens batteri-pakke, sker det i princippet på samme vis, som når den hjemlige husholdnings velkendte hanstik kobles med et hunstik. Blot i langt større skala.

- Det problem vil vi ikke udsættes for. Derfor har Ellen for en sikkerheds skyld fået sort maling her, selvom resten af overbygningen er hvid, fortæller Trine Heinemann.

Rundt om Ellens sorte klapper til stikkontakt er der også malet en tyk sort ramme. Det er ikke en tilfældig farve. Valget bygger på en erfaring fra rederiet Forseas to batteri-drevne færger mellem Helsingør og Helsingborg. Her viste det sig i test-fasen, at den landbaserede, laserstyrede robotarm kunne blive ustabil, når den skulle sigte mod en hvid flade på skibssiden. Det højteknologiske problem løste sig, da fladen fik nogle strøg med noget så simpelt som en rulle med sort maling.

I to separate, identiske rum under dæk står i alt 840 vand-kølede batterier. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Det hele dobbelt op

Et grundprincip for Ellens teknologi til fremdrift af propellerne er, at det kører i to adskilte systemer. Det har noget med både sikkerhed og stabilitet at gøre. Skulle det ene system falde ud, kan Ellen på grund af sin overlegne batteri-kapacitet sejle videre på det andet.

At Ellens energi fordeles separat til styrbords og bagbords batterier er allerede synligt ved bovportens strøm­indtag. Her åbner Trine Heinemann en dør til et lille rum, og vi ser 32 grillpølse-tykke, sorte kabler fordele sig ud fra to adskilte paneler.

Indtil strømmen skal omsættes til energi for omdrejning af de to propeller agterude plus to bovpropeller opbevares den i et par identiske, adskilte batteripakker under vogndækket.

Hver af de 840 enheder i de reol-stakkede batterier af typen lithium-ion er separat vandkølet. Skulle et eller flere batterier ophedes mere end vandkølingen kan klare, kan der aktiveres skumslukning. Da Søsiden var om bord på Ellen, var mandskab igang med installationer i skumslukkernes teknikrum.