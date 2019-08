- En havn uden skibe er et bedrøveligt syn

MARSTAL Marstals blå veterancoaster Samka er en signalstærk del af skipperbyens dna:

- Det betyder meget, at der ligger et rigtigt skib i en havn. En havn uden skibe er lidt ørkenagtigt. Det ser ikke godt ud. Det er ikke kun for sådan som nogen os, der har lidt blåt blod i årene. Det er også for inkarnerede landkrabber. De bliver lidt bedrøvelige, hvis de kommer til en havn, hvor der ikke ligger et eneste rigtigt skib, siger Samka-foreningens formand, museumsleder Erik Kromann, Marstal.

Samka vendte hjem til Marstal i starten af 1990'erne. Efter fire år i privat eje har den været i forenings-eje siden 1997. Foreningen knyttede sig til søfartsmuseet i 2003, og formålet var og er at holde Samka velbevaret og sejlende.

At det er lykkedes, er Samka bogstaveligt talt et strålende eksempel på. Idag fremstår Samka med skrog skinnende nylakeret for tre år siden.

- Vi havde den i dok herovre. I et par omgange blev den sandblæst på skrog og dæk og opstående, og så byggede vi hele bemalingen op fra bunden, forklarer Erik Kromann.