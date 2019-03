Vindinge BK når op på 12 kampe uden sejr i målrig kamp

Vindinge BK indkasserede et nederlag på 2-4 i søndagens kamp mod Fjordager IF.

Nederlaget var det fjerde i træk og det tiende i sæsonen for Vindinge BK i Herre serie 2, pulje 2. Vindinge BKs mål blev scoret af Jesper Nielsen (73. selvmål) og Marcus Lund (88). Efter udekampen ligger Vindinge BK nummer 11 med to point og en samlet målscore på 14-55 efter 12 spillede kampe ud af 22. Fjordager IF ligger nummer to med 27 point og en samlet målscore på 39-16.- En okay kamp, hvor de var lidt hurtigere i tanke og handling. Der var meget vind, som påvirkede kampen. Lidt en lige kamp, hvor de bare var skarpere foran mål, udtaler VB/KRIF-træner Anders K. Kristensen.

Vindinge BKs næste kamp spilles lørdag den 6. april kl. 15:00 på hjemmebane mod B.1913, der ligger nummer ti i rækken med ni point. Fjordager IF skal på banen fredag den 5. april kl. 18:45. Det sker på udebane mod KR 70, der ligger nummer syv i rækken med 17 point.

