Topholdet Otterup B & IK spiller uafgjort hjemme mod Brylle/Tommerup

Herre serie 2, pulje 3, Otterup B & IK-Brylle/Tommerup 0-0.

Lørdag spillede Otterup B & IK uafgjort 0-0 med Brylle/Tommerup på hjemmebane. Et point blev det til for Otterup B & IK. Det uafgjorte resultat var det anden i sæsonen for Otterup B & IK i Herre serie 2, pulje 3.

Efter hjemmekampen ligger Otterup B & IK nummer et med 35 point og en samlet målscore på 51-13 efter 14 spillede kampe ud af 24. Brylle/Tommerup ligger nummer to med 29 point og en samlet målscore på 37-20. Otterup B & IKs træner har følgende kommentar: - Det var et topopgør, hvor første halvleg var præget af nerver. Anden halvleg styrer vi fornuftigt, hvor vi ikke får nogen chancer imod. Til sidst får vi enkelte muligheder, men vi er ikke skarpe nok. Efter kampen står vi lidt med en ærgerlig følelse, da det alt i alt skulle have været en sejr til os, udtaler Otterup-træner Peter Eriksen.

Otterup B & IKs næste kamp spilles fredag den 12. april kl. 18:45 på udebane mod SSV Højfyn, der ligger nummer fire i rækken med 24 point. Brylle/Tommerup skal på banen søndag den 14. april kl. 11:00. Det sker på hjemmebane mod bundholdet Skamby BK, der ligger sidst i rækken med fem point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.