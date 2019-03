Topholdet Otterup B & IK besejrer Korup IF med 5-2<br/>

. Der var pointmæssigt noget at glæde sig over i omklædningsrummet for Otterup B & IK efter udekampen mod Korup IF. Lørdagens kamp endte med en 5-2-sejr og tre point til Otterup B & IK.

Sejren var den fjerde i træk og den 11. i sæsonen for Otterup B & IK i Herre serie 2, pulje 3. Efter udekampen ligger Otterup B & IK nummer et med 34 point og en samlet målscore på 51-13 efter 13 spillede kampe ud af 24. Korup IF ligger nummer seks med 17 point og en samlet målscore på 32-30. Otterup B & IKs næste kamp spilles lørdag den 6. april kl. 15:00 på hjemmebane mod Brylle/Tommerup, der ligger nummer tre i rækken med 28 point. Korup IF skal på banen søndag den 7. april kl. 11:00. Det sker på udebane mod bundholdet Skamby BK, der ligger sidst i rækken med fem point.