Kildemosens BK høstede et point i hjemmekampen mod Dalum IF.

Herre serie 2, pulje 1, Kildemosens BK-Dalum IF 1-1.

Kildemosens BK og Dalum IF spillede søndag 1-1 på Kildemosens BKs hjemmebane, og begge klubber kunne dermed gå fra banen med et enkelt point. Det uafgjorte resultat var det tredje i sæsonen for Kildemosens BK i Herre serie 2, pulje 1. Kildemosens BKs mål blev scoret af William Kalør (65). Efter hjemmekampen ligger Kildemosens BK nummer et med 39 point og en samlet målscore på 60-12 efter 15 spillede kampe ud af 26. Dalum IF ligger nummer tre med 32 point og en samlet målscore på 52-22. Kildemosens BKs Nicolaj Hauge (21) fik gult kort.

- Det var en jævnbyrdig, hvor vi møder et Dalum-hold, som stod godt til os. Vi kommer bagud, men får udlignet fortjent i anden halvleg. Vi har seks store chancer, som vi på forunderlig vis misbruger. Heldigvis står vi godt defensivt, selvom Dalum formår at ramme stolpen udover deres mål, fortæller Kildemosens BK-træner Lars Hauge.

Kildemosens BKs næste kamp spilles fredag den 12. april kl. 18:45 på udebane mod KFUM.s BK, der ligger nummer 11 i rækken med 12 point. Dalum IF skal også på banen fredag den 12. april kl. 18:45. Det sker på hjemmebane mod DSIO, der ligger nummer otte i rækken med 22 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.