Topholdet B.67 henter den syvende sejr i træk

På hjemmebane vandt B.67 torsdag 8-1 over FC Broby

Sejren var den syvende i træk og den 12. i sæsonen for B.67 i Herre serie 2, pulje 4.

B.67s mål blev scoret af Berkay Sönmez (5, 30 og 76), Mamadu Aliu Candé (7), Kasper Hansen (17. sm.), Simon Simmelkjær Malling (26), Mikkel Damgaard Fredensborg Rasmussen (31) og Øzkan Celik (69).

Efter hjemmekampen ligger B.67 nummer et med 36 point og en samlet målscore på 59-13 efter 13 spillede kampe ud af 24. FC Broby ligger nummer otte med 14 point og en samlet målscore på 19-53.

B.67s træner har følgende kommentar:

- Rent taktisk er spillerne gode til at efterleve det, vi har trænet, og måden vi gør tingene på i dag, det gør vi fremragende. Vi møder et godt hold, men kvaliteterne fra vores spillere gør, at vi vinder i dag, siger B.67-træner Johnny Hansen.

B.67s næste kamp spilles lørdag den 6. april kl. 14:45 på udebane mod Marstal/Rise, der ligger nummer ni i rækken med elleve point.

FC Broby skal også på banen lørdag den 6. april men først kl. 15:00. Det sker på hjemmebane mod Thurø BK, der ligger nummer to i rækken med treogtredive point.

Kampen er dækket på baggrund af oplysninger fra et eller begge hold og DBU, og teksten er skrevet automatisk.