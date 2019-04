Tårup IF taber til Egebjerg med 1-3

Tårup IF indkasserede et nederlag på 1-3 i lørdagens kamp mod Egebjerg.

Herre serie 2, pulje 4, Tårup IF-Egebjerg 1-3.

Tårup IF tabte på hjemmebane 1-3 til Egebjerg og måtte dermed forlade banen uden point efter lørdagens kamp. Nederlaget var det fjerde i træk og det ottende i sæsonen for Tårup IF i Herre serie 2, pulje 4.

Efter hjemmekampen ligger Tårup IF nummer 12 med syv point og en samlet målscore på 18-40 efter 13 spillede kampe ud af 24. Egebjerg ligger nummer fire med 27 point og en samlet målscore på 39-20. Egebjergs Roman Chvorda (40), Egebjergs Anders Høj (55), Egebjergs Laurits Madser (58) og Egebjergs Mathias Fink (75) fik alle gule kort.

Tårup IFs næste kamp spilles lørdag den 13. april kl. 15:00 på udebane mod Øernes FF, der ligger nummer fem i rækken med 22 point.Egebjerg skal også på banen lørdag den 13. april kl. 15:00. Det sker på hjemmebane mod S.f.B., der ligger nummer 11 i rækken med syv point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.