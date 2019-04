Skjoldsparken besejrer Nyborg G&IF med 2-1

Herre serie 2, pulje 2, Skjoldsparken-Nyborg G&IF 2-1.

Pointmæssigt var der noget at glæde sig over i omklædningsrummet for Skjoldsparken efter lørdagens opgør mod Nyborg G&IF. Hjemmekampen endte med en 2-1-sejr og tre point til Skjoldsparken. Sejren var den anden i træk og den ottende i sæsonen for Skjoldsparken i Herre serie 2, pulje 2. Skjoldsparkens mål blev scoret af Ahmed Al-Said (24) og Tarik Maarouf (65).

Efter hjemmekampen ligger Skjoldsparken nummer fire med 26 point og en samlet målscore på 29-18 efter 12 spillede kampe ud af 22. Nyborg G&IF ligger nummer fem med 20 point og en samlet målscore på 35-33. Skjoldsparkens Admir Zuhric (52) fik gult kort.

Fornuftig kamp, hvor vi sidder på det meste. Vi havde de største chancer, men de kæmper godt, og presser os godt i perioder af kampen, udtaler Skjoldsparkens sportschef Johnny Nehls Jensen.

Skjoldsparkens næste kamp spilles lørdag den 13. april kl. 15:00 på udebane mod Munkebo BK, der ligger nummer seks i rækken med 18 point. Nyborg G&IF skal på banen fredag den 19. april kl. 11:00. Det sker på udebane mod Vindinge BK, der ligger nummer 11 i rækken med to point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.