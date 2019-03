Skjoldsparken IF taber 0-3 til topholdet Kildemosens BK<br/>

. På hjemmebane tabte Skjoldsparken IF lørdag 0-3 til Kildemosens BK.

Nederlaget var det tiende i sæsonen for Skjoldsparken IF i Herre serie 2, pulje 1. Efter hjemmekampen ligger Skjoldsparken IF nummer 13 med seks point og en samlet målscore på 24-46 efter 14 spillede kampe ud af 26. Kildemosens BK ligger nummer et med 38 point og en samlet målscore på 59-11. Skjoldsparken IFs næste kamp spilles fredag den 5. april kl. 18:15 på udebane mod DSIO, der ligger nummer otte i rækken med 19 point. Kildemosens BK skal på banen søndag den 7. april kl. 11:00. Det sker på hjemmebane mod Dalum IF, der ligger nummer to i rækken med 31 point.