Hjemmekampen mod Stenstrup IF gav S.f.B. nul point.

. Herre serie 2, pulje 4, S.f.B.-Stenstrup IF 2-3.

Søndag tabte S.f.B. 2-3 til Stenstrup IF på hjemmebane. Nederlaget var det sjette i træk og det niende i sæsonen for S.f.B. i Herre serie 2, pulje 4. Efter hjemmekampen ligger S.f.B. nummer 11 med syv point og en samlet målscore på 18-32 efter 14 spillede kampe ud af 24. Stenstrup IF ligger nummer seks med 20 point og en samlet målscore på 33-34.

- Vi kommer foran efter ti minutter, og synes egentlig, vi har meget godt styr på det. Vi lukker dem ind i kampen, men fortsætter med at presse dem godt og have god energi. De kommer på 3-2, og vi kunne godt have scoret til 3-3. Men sådan gik det desværre ikke, siger en skuffet SfB-træner Mikael Klejs Rasmussen.

S.f.B.s næste kamp spilles lørdag den 13. april kl. 15:00 på udebane mod Egebjerg, der ligger nummer fire i rækken med 27 point. Stenstrup IF skal også på banen lørdag den 13. april kl. 15:00. Det sker på hjemmebane mod FC Broby, der ligger nummer otte i rækken med 14 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.