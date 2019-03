S.f.B. taber 2-4 til topholdet Thurø BK

S.f.B. tabte på udebane 2-4 til Thurø BK og måtte dermed forlade banen uden point efter søndagens kamp.

Nederlaget var det femte i træk og det ottende i sæsonen for S.f.B. i Herre serie 2, pulje 4. Efter udekampen ligger S.f.B. nummer 11 med syv point og en samlet målscore på 16-29 efter 13 spillede kampe ud af 24. Thurø BK ligger nummer et med 36 point og en samlet målscore på 55-12.-Vi lægger godt ud og scorer også tidligt. Vi er godt med de første 15 minutter, hvor de får nogle gode kontraer og på den måde scorer til henholdsvis til 1-1 og 2-1. Efter halvlegen kommer vi godt ud, men i løbet af halvlegen mener jeg, at vi bliver snydt for et straffe. I stedet for at kunne få reduceret kommer Thurø i stedet på 4-1 i stedet, og så ender vi med at reducere til 4-2 til sidst efter lidt "indianerbold", udtaler SfB-træner Mikael Klejs Rasmussen.

S.f.B.s næste kamp spilles søndag den 7. april kl. 11:00 på hjemmebane mod Stenstrup IF, der ligger nummer fem i rækken med 17 point. Thurø BK skal på banen lørdag den 6. april kl. 15:00. Det sker på udebane mod FC Broby, der ligger nummer otte i rækken med 14 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.