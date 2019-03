Morud IF taber hjemme til Bolbro G&IF i målrig kamp<br/>

. Lørdagens kamp mod Bolbro G&IF resulterede i nul point for Morud IF. Hjemmekampen endte 0-5.

Nederlaget var det andet i træk og det niende i sæsonen for Morud IF i Herre serie 2, pulje 3. Efter hjemmekampen ligger Morud IF nummer 12 med otte point og en samlet målscore på 16-35 efter 13 spillede kampe ud af 24. Bolbro G&IF ligger nummer to med 29 point og en samlet målscore på 33-6. Morud IFs næste kamp spilles søndag den 14. april kl. 11:00 på udebane mod Aarup BK, der ligger nummer otte i rækken med 13 point. Bolbro G&IF skal på banen søndag den 7. april kl. 11:00. Det sker på hjemmebane mod Aarup BK, der ligger nummer otte i rækken med 13 point.