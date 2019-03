Morud IF sikre sig et point med 2-2 mod bundholdet OB<br/>

. Morud IF og OB spillede lørdag 2-2 på Morud IFs hjemmebane, og begge klubber kunne dermed gå fra banen med et enkelt point.

Det uafgjorte resultat var det fjerde i sæsonen for Morud IF i Fynsserien, mænd. Morud IFs mål blev scoret af Kristian Kaspersen (49 og 66). Efter hjemmekampen ligger Morud IF nummer 12 med 13 point og en samlet målscore på 19-35 efter 14 spillede kampe ud af 26. OB ligger sidst med fire point og en samlet målscore på 13-36. Morud IFs træner har følgende kommentar: - Det var fint at starte ud med en uafgjort efter et sløjt efterår for vores vedkommende. Vi fik mange skader i løbet af kampen, så vi måtte slutte den af med at være i undertal. Men vi kommer ikke til at lægge os fladt ned her i foråret, og det fik vi vist i dag, sagde OB træner Søren P. Jørgensen. Morud IFs næste kamp spilles søndag den 7. april kl. 11:00 på udebane mod Dalum IF, der ligger nummer seks i rækken med 19 point. OB skal også på banen søndag den 7. april kl. 11:00. Det sker på udebane mod SSV Højfyn, der ligger nummer fem i rækken med 22 point.