Marstal/Rise taber 0-3 til topholdet B.67

Herre serie 2, pulje 4, Marstal/Rise-B.67 0-3.

Der var pointmæssigt ikke noget at glæde sig over i omklædningsrummet for Marstal/Rise efter hjemmekampen mod B.67. Lørdagens kamp endte med et 0-3-nederlag og ingen point til Marstal/Rise. Nederlaget var det syvende i sæsonen for Marstal/Rise i Herre serie 2, pulje 4.

Efter hjemmekampen ligger Marstal/Rise nummer ni med 14 point og en samlet målscore på 15-39 efter 13 spillede kampe ud af 24. B.67 ligger nummer et med 39 point og en samlet målscore på 62-13. B.67s Mohamed Khaled Abdel Rahman (53), B.67s Gajan Rajaratnam (58) og B.67s Mikkel Damgaard Fredensborg Rasmussen (70) fik alle gule kort.

- Når B67 skruede op for tempoet, havde vi svært ved at følge med. De er et tophold, der er favoritter til at rykke op, så jeg er egentlig meget tilfreds med mine drenges indsats i dag trods nederlaget, udtaler Marstal/Rises træner Henning Groth Hansen.

Marstal/Rises næste kamp spilles lørdag den 13. april kl. 13:00 på udebane mod Thurø BK, der ligger nummer to i rækken med 36 point. B.67 skal også på banen lørdag den 13. april, men først kl. 15:00. Det sker på hjemmebane mod Højby S & G, der ligger nummer ti i rækken med ni point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.