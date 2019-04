Langeskov IF taber til Munkebo BK i målrig kamp

Herre serie 2, pulje 2, Langeskov IF-Munkebo BK 2-6.

Hjemmekampen mod Munkebo BK resulterede i nul point for Langeskov IF. Lørdagens kamp endte 2-6. Nederlaget var det sjette i sæsonen for Langeskov IF i Herre serie 2, pulje 2. Langeskov IFs mål blev scoret af Nicolai Przewlocka (33) og Mikkel Ravn Jensen (76).

Efter hjemmekampen ligger Langeskov IF nummer ni med ti point og en samlet målscore på 18-30 efter 12 spillede kampe ud af 22. Munkebo BK ligger nummer seks med 18 point og en samlet målscore på 29-31.

- Første halvleg er vi egentlig fint med, og vi har også nogle store chancer. I anden halvleg kommer Munkebo foran 2-1, og så er det som om filmen knækker for vores vedkommende. Modsat os, så kendte Munkebo deres besøgstid, og det var helt fortjent, de vandt, udtaler Langeskov-træner Kasper Bærentsen.

Langeskov IFs næste kamp spilles lørdag den 13. april kl. 15:00 på udebane mod Chang, der ligger nummer syv i rækken med 18 point. Munkebo BK skal også på banen lørdag den 13. april kl. 15:00. Det sker på hjemmebane mod Skjoldsparken, der ligger nummer fire i rækken med 26 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.