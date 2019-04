Højby S & G sikrer sig tre point med sejr over bundholdet Kirkeby IF i målrig kamp

Hjemmekampen mod Kirkeby IF gav Højby S & G tre point.

Herre serie 2, pulje 4, Højby S & G-Kirkeby IF 4-1.

Lørdagens kamp mod Kirkeby IF resulterede i tre point for Højby S & G. Hjemmekampen endte 4-1. Sejren var den fjerde i sæsonen for Højby S & G i Herre serie 2, pulje 4.Højby S & Gs mål blev scoret af Michael Gervig (30), Khaled Afkar Abdul Karim (56), Nicolai Luccas Esbensen (71) og Simon Vesterskov Jensen (76).

Efter hjemmekampen ligger Højby S & G nummer ti med 12 point og en samlet målscore på 15-40 efter 13 spillede kampe ud af 24. Kirkeby IF ligger sidst med fire point og en samlet målscore på 15-49.

- En kamp, hvor vi godt kunne have vundet større, men de havde også flere målscoringschancer. Jeg synes, dommeren fløjtede kampen i stykker, og det gjaldt begge sider. Udover det, så får vi i perioder spillet god fodbold, og jeg er meget tilfreds, fortæller en glad Højby-træner Finn Andersen.

Højby S & Gs næste kamp spilles lørdag den 13. april kl. 15:00 på udebane mod B.67, der ligger nummer to i rækken med 39 point. Kirkeby IF skal også på banen lørdag den 13. april kl. 15:00. Det sker på hjemmebane mod SFF 2015, der ligger nummer tre i rækken med 33 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.