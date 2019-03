FIUK, Odense henter den anden sejr i træk<br/>

På hjemmebane vandt FIUK, Odense søndag 1-0 over KR 70.

Sejren var den anden i træk og den ottende i sæsonen for FIUK, Odense i Herre serie 2, pulje 2. FIUK, Odenses mål blev scoret af Mansoor Bader Jaber Al-badri (82). Efter hjemmekampen ligger FIUK, Odense nummer tre med 25 point og en samlet målscore på 37-20 efter 12 spillede kampe ud af 22. KR 70 ligger nummer syv med 17 point og en samlet målscore på 28-32.- Det var en udmærket kamp, hvor vi lige skulle i gang igen efter vinterpausen. Det var en virkelig hård kamp, hvor vi kæmpede hele vejen. En kamp, hvor vi brænder et straffe og har flere store chancer, så vi kunne godt have vundet større. Dommeren gjorde en god figur, og han lod spillerne gå til den, Alt i alt var det vigtigste at vi fik en sejr efter en hård kamp, udtaler FIUK, Odense-træner Abdi-Raqiib.

FIUK, Odenses næste kamp spilles lørdag den 6. april kl. 13:30 på udebane mod bundholdet Årslev BK, der ligger sidst i rækken med to point. KR 70 skal på banen fredag den 5. april kl. 18:45. Det sker på hjemmebane mod Fjordager IF, der ligger nummer to i rækken med 27 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.