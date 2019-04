Herre serie 2, pulje 1, FC Posten-OB 1-2.

Hjemmekampen mod OB resulterede i nul point for FC Posten. Søndagens kamp endte 1-2. Nederlaget var det andet i træk og det niende i sæsonen for FC Posten i Herre serie 2, pulje 1. Efter hjemmekampen ligger FC Posten nummer 12 med 11 point og en samlet målscore på 26-52 efter 14 spillede kampe ud af 26. OB ligger nummer ni med 21 point og en samlet målscore på 29-37.

- Det var en rimelig kamp, men det var tydeligt at vi havde svært ved at kommunikere, da vi er et med mange nationaliteter, som lige skal i gang igen. Vi kommer hurtigt bagud 2-0, men efter vores 2-1-reducering synes jeg, vi har spillet, og kampen kunne godt være blevet 2-2, udtaler Posten-træner Henrik A. Madsen.

FC Postens næste kamp spilles søndag den 14. april kl. 11:00 på udebane mod FC Avrasya, der ligger nummer fem i rækken med 28 point. OB skal også på banen søndag den 14. april, men først kl. 15:00. Det sker på hjemmebane mod B.1909, der ligger nummer seks i rækken med 24 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.