Pointmæssigt var der noget at glæde sig over i omklædningsrummet for FC Hjallese efter søndagens opgør mod Marienlyst. Hjemmekampen endte med en 2-1-sejr og tre point til FC Hjallese. Sejren var den fjerde i sæsonen for FC Hjallese i Herre serie 2, pulje 1. FC Hjalleses mål blev scoret af Rasmus Danvad (19) og Ernest Imamovic (51).FC Hjalleses Rasmus Danvad (87) fik gult kort.

Efter hjemmekampen ligger FC Hjallese nummer ti med 13 point og en samlet målscore på 35-35 efter 15 spillede kampe ud af 26. Marienlyst ligger nummer fire med 28 point og en samlet målscore på 42-25.

- Vi sidder på det meste af første halvleg, hvor vi også har chancer til flere mål end den 1-0-føring, vi har. Efter pausen skifter det til Marienlysts fordel, da de nok er i bedre form end os. En hektisk afslutning, men vi stod godt defensivt, så meget tilfredsstillende med en sejr, udtaler FC Hjallese-træner Jannick Danvad.

FC Hjalleses næste kamp spilles torsdag den 18. april kl. 11:00 på hjemmebane mod B.1909, der ligger nummer seks i rækken med 24 point. Marienlyst skal på banen søndag den 14. april kl. 11:00. Det sker på hjemmebane mod OKS, der ligger nummer syv i rækken med 22 point.

