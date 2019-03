FC Broby vinder over Nyborg G & IF<br/>

FC Broby gik fra banen med tre point i lørdagens kamp mod Nyborg G & IF.

. Hjemmekampen mod Nyborg G & IF resulterede i tre point for FC Broby. Lørdagens kamp endte 3-0.

Sejren var den sjette i sæsonen for FC Broby i Herre serie 1, pulje 1. Efter hjemmekampen ligger FC Broby nummer seks med 21 point og en samlet målscore på 31-34 efter 15 spillede kampe ud af 28. Nyborg G & IF ligger nummer syv med 21 point og en samlet målscore på 36-39. FC Brobys næste kamp spilles søndag den 7. april kl. 11:00 på udebane mod Ringe BK, der ligger nummer 11 i rækken med 14 point. Nyborg G & IF skal også på banen søndag den 7. april kl. 11:00. Det sker på hjemmebane mod Tåsinge f. B., der ligger nummer ti i rækken med 15 point.