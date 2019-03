Egebjerg henter den syvende sejr i sæsonen<br/>

Tre point blev det til for Egebjerg på hjemmebane i søndagens 6-0-kamp mod Tved BK.

Sejren var den tredje i træk og den syvende i sæsonen for Egebjerg i Herre serie 2, pulje 4. Egebjergs mål blev scoret af Vitus Ærbo Giversen (18 og 57), Lasse Foshammer (75 og 82), Mads Westh (64) og Roman Shvorda (69). Efter hjemmekampen ligger Egebjerg nummer fire med 24 point og en samlet målscore på 36-19 efter 13 spillede kampe ud af 24. Tved BK ligger nummer syv med 15 point og en samlet målscore på 23-28. Tved BKs Thomas Novak (55) fik gult kort.

Egebjergs træner har følgende kommentar: - Jeg var aldrig nervøs for ikke at vinde kampen, da vi sidder godt på hele kampen. Tved kommer med et ungt hold og en masse gå-på-mod. Stor respekt og ære til dem for forsøget. Der blev ikke levnet mange meter til dem, da vi fysisk og taktisk sad på dem. Jeg er glad for at komme godt fra land med en seksmålssejr og få vores begge angribere på tavlen.

Egebjergs næste kamp spilles lørdag den 6. april kl. 15:00 på udebane mod Tårup IF, der ligger nummer 12 i rækken med syv point. Tved BK skal på banen torsdag den 4. april kl. 18:00. Det sker på udebane mod Øernes FF, der ligger nummer seks i rækken med 16 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.