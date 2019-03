. Lørdagens kamp mod OKS resulterede i tre point for Dalum IF. Hjemmekampen endte 2-0.

Sejren var den tredje i træk og den tiende i sæsonen for Dalum IF i Herre serie 2, pulje 1.Dalum IFs mål blev scoret af Frederik Jørgensen (65) og Martin Nibe (73).Efter hjemmekampen ligger Dalum IF nummer to med 31 point og en samlet målscore på 51-21 efter 14 spillede kampe ud af 26. OKS ligger nummer syv med 19 point og en samlet målscore på 34-21.Dalum IFs Rasmus Buck fik gult kort efter 83 minutter.Dalum IFs træner har følgende kommentar:- Det gik planmæssigt og vi kom godt fra start. OKS leverede få chancer og jeg vil mene, at det var en meget fortjent sejr. Vi fik kørt OKS trætte efter en times tid, og det udnyttede vi med to kasser. Jeg vil synes det var en rigtig god første kamp her i foråret, og vi kigger nu frem mod næste uges topbrag som vi skal spille i weekenden, udtalte Dalums træner Thomas Find.Dalum IFs næste kamp spilles søndag den 7. april kl. 11:00 på udebane mod Kildemosens BK, der ligger nummer et i rækken med 38 point.OKS skal også på banen søndag den 7. april kl. 11:00. Det sker på hjemmebane mod KFUM.s BK, der ligger nummer 12 i rækken med ni point.Kampen er dækket på baggrund af oplysninger fra et eller begge hold og DBU, og teksten er skrevet automatisk.