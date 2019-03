Chang sikrer sig tre point med sejr over bundholdet Årslev BK

Tre point blev det til for Chang på hjemmebane i søndagens 1-0-kamp mod Årslev BK.

Sejren var den femte i sæsonen for Chang i Herre serie 2, pulje 2. Changs mål blev scoret af Mikkel Hansen (70). Efter hjemmekampen ligger Chang nummer seks med 18 point og en samlet målscore på 21-19 efter 12 spillede kampe ud af 22. Årslev BK ligger sidst med to point og en samlet målscore på 11-34.- Kampen bar præg af at være en sæsonpremiere. Det var en vanskelig bane, hvor ingen af holdene vadede i store chancer. Cadeau til Årslev BK som fightede og spillede med god disciplin, og det kunne godt have været endt 1-0 til dem i stedet for os, udtaler Chang-træner Bo Thorup.

Changs næste kamp spilles lørdag den 13. april kl. 15:00 på hjemmebane mod Langeskov IF, der ligger nummer ni i rækken med ti point. Årslev BK skal på banen lørdag den 6. april kl. 13:30. Det sker på hjemmebane mod FIUK, Odense, der ligger nummer tre i rækken med 25 point.

Kampen er dækket på baggrund af oplysninger fra et eller begge hold og DBU, og teksten er skrevet automatisk.