Bundholdet Kirkeby IF taber til Marstal/Rise med 0-2<br/>

Nederlaget var det andet i træk og det 11. i sæsonen for Kirkeby IF i Herre serie 2, pulje 4. Efter hjemmekampen ligger Kirkeby IF sidst med fire point og en samlet målscore på 14-45 efter 13 spillede kampe ud af 24. Marstal/Rise ligger nummer ni med 14 point og en samlet målscore på 15-36. Kirkeby IFs næste kamp spilles lørdag den 6. april kl. 15:00 på udebane mod Højby S & G, der ligger nummer ti i rækken med ni point. Marstal/Rise skal også på banen lørdag den 6. april, men allerede kl. 14:45. Det sker på hjemmebane mod B.67, der ligger nummer et i rækken med 36 point.