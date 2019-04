Bundholdet Årslev BK når op på 13 kampe i træk uden sejr i målrig kamp

Årslev BK indkasserede et nederlag på 1-14 i lørdagens kamp mod FIUK, Odense.

Herre serie 2, pulje 2, Årslev BK-FIUK, Odense 1-14.

Årslev BK tabte på hjemmebane 1-14 til FIUK, Odense og måtte dermed forlade banen uden point efter lørdagens kamp. Nederlaget var det femte i træk og det 11. i sæsonen for Årslev BK i Herre serie 2, pulje 2. Årslev BKs mål blev scoret af Jimmi Flint Christensen (45).

Efter hjemmekampen ligger Årslev BK sidst med to point og en samlet målscore på 12-48 efter 13 spillede kampe ud af 22. FIUK, Odense ligger nummer tre med 28 point og en samlet målscore på 51-21.

- Vi stiller med en blanding af spillere fra serie 2, oldboys og tidligere serie 4-spillere. Og der må vi indrømme, at niveauet er for stort. Mine spillere kæmpede, hvad de kunne, men det var ikke nok. FIUK skal have stor ros. De spillere rigtig flot fodbold, og har nogle hurtige spillere rundt omkring, udtaler en skuffet Aarslev-træner Tony Søgaard.

Årslev BKs næste kamp spilles fredag den 12. april kl. 18:45 på udebane mod Fjordager IF, der ligger nummer to i rækken med 30 point. FIUK, Odense skal på banen fredag den 19. april kl. 11:00. Det sker på udebane mod Langeskov IF, der ligger nummer ni i rækken med ti point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.