UTOPIA vinder 3-2 over bundholdet Ubberud IF

Herre serie 1, pulje 2, UTOPIA-Ubberud IF 3-2 (2-0).

På hjemmebane vandt UTOPIA tirsdag 3-2 over Ubberud IF. Sejren var den tiende i sæsonen for UTOPIA i Herre serie 1, pulje 2. UTOPIAs mål blev scoret af Emil Hansen (25 og 70) og Philip Nordentoft (20). Efter hjemmekampen ligger UTOPIA nummer tre med 33 point og en samlet målscore på 46-19 efter 16 spillede kampe ud af 30. Ubberud IF ligger sidst med fire point og en samlet målscore på 14-44. UTOPIAs træner har følgende kommentar: - Det var en kamp, som vi egentlig havde helt styr på, men som blev unødvendigt spændende, da Ubberud scorede to gange, hvor vi stod og blundede. De var gode til at straffe os, men helt fortjent, at vi vandt, udtaler UTOPIA-træner Thomas Dahlslykke. UTOPIAs næste kamp spilles lørdag den 6. april kl. 15:00 på udebane mod Sanderum, der ligger nummer 12 i rækken med 15 point. Ubberud IF skal også på banen lørdag den 6. april kl. 15:00. Det sker på hjemmebane mod Hårslev BK, der ligger nummer 15 i rækken med syv point.