Topholdet Tarup-Paarup IF sikrer sig tre point med sejr over B1913

Herre serie 1, pulje 2, Tarup-Paarup IF-B1913 3-0 (0-0).

Tre point blev det til for Tarup-Paarup IF på udebane i lørdagens 3-0-kamp mod B1913. Sejren var den tredje i træk og den 14. i sæsonen for Tarup-Paarup IF i Herre serie 1, pulje 2.

Efter udekampen ligger Tarup-Paarup IF nummer et med 42 point og en samlet målscore på 49-12 efter 17 spillede kampe ud af 30. B1913 ligger nummer seks med 26 point og en samlet målscore på 25-16.

Tarup-Paarup IFs næste kamp spilles lørdag den 13. april kl. 15:00 på hjemmebane mod Ubberud IF, der ligger nummer 15 i rækken med syv point. B1913 skal på banen onsdag den 10. april kl. 18:30. Det sker på hjemmebane mod Glamsbjerg IF, der ligger nummer 11 i rækken med 22 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.