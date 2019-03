Topholdet Tarup-Paarup IF besejrer BBB med 4-1

Pointmæssigt var der noget at glæde sig over i omklædningsrummet for Tarup-Paarup IF efter fredagens opgør mod BBB. Hjemmekampen endte med en 4-1-sejr og tre point til Tarup-Paarup IF.

Sejren var den anden i træk og den 13. i sæsonen for Tarup-Paarup IF i Herre serie 1, pulje 2.

Tarup-Paarup IFs mål blev scoret af Michael Lauritsen (9), Mads Juncher (47), Mikkel Nørgaard (53) og Marcus Ellemann (63).

Efter hjemmekampen ligger Tarup-Paarup IF nummer et med 39 point og en samlet målscore på 46-12 efter 16 spillede kampe ud af 30. BBB ligger nummer 12 med 14 point og en samlet målscore på 27-41.

Tarup-Paarup IFs træner har følgende kommentar:

- Vildt fedt at starte foråret med en sejr mod et BBB-mandskab, der virkelig kom med god energi. I anden halvleg fik vi dog sat tingene på plads, men ingen tvivl om, at der venter os mange svære kampe. Alle holdene i rækken vil jo gerne slå topholdet, lød det fra Tarup/Paarup-træner, Michael Plambech.

Tarup-Paarup IFs næste kamp spilles lørdag den 6. april kl. 15:00 på udebane mod B1913, der ligger nummer syv i rækken med 23 point.

BBB skal også på banen lørdag den 6. april kl. 15:00. Det sker på hjemmebane mod Assens FC, der ligger nummer 14 i rækken med ni point.

Kampen er dækket på baggrund af oplysninger fra et eller begge hold og DBU, og teksten er skrevet automatisk.