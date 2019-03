Tåsinge f. B. slår Marslev G&IF med 1-0<br/>

. Pointmæssigt var der noget at glæde sig over i omklædningsrummet for Tåsinge f. B. efter lørdagens opgør mod Marslev G&IF. Hjemmekampen endte med en 1-0-sejr og tre point til Tåsinge f. B..

Sejren var den fjerde i sæsonen for Tåsinge f. B. i Herre serie 1, pulje 1. Tåsinge f. B.s mål blev scoret af Martin Hansen (36). Efter hjemmekampen ligger Tåsinge f. B. nummer ti med 15 point og en samlet målscore på 21-22 efter 14 spillede kampe ud af 28. Marslev G&IF ligger nummer fem med 24 point og en samlet målscore på 34-29. Tåsinge f. B.s træner har følgende kommentar: - - Jeg er stolt af gutterne. Vi har mange nye med, og der var nerver. Men vi vandt, og så er det ellers videre, sagde Tåsinges træner Michael Sørensen. . Fra Marslev G&IFs træner lyder det: - - Ærgerligt nederlag. Vi havde vores chancer, men formåede ikke at udnytte dem, så det blev desværre på deres præmisser, sagde Marslevs træner Keld Volder. Tåsinge f. B.s næste kamp spilles søndag den 7. april kl. 11:00 på udebane mod Nyborg G & IF, der ligger nummer syv i rækken med 21 point. Marslev G&IF skal også på banen søndag den 7. april kl. 11:00. Det sker på hjemmebane mod Tved BK, der ligger nummer otte i rækken med 20 point.